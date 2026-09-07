Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 7 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2187 (Piojos) y las letras son: U J R Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 7 de septiembre

1° 2187 11° 0906 2° 4674 12° 1772 3° 1242 13° 5485 4° 1428 14° 0741 5° 2182 15° 4222 6° 5582 16° 2817 7° 5744 17° 3564 8° 2168 18° 9123 9° 5969 19° 5275 10° 0537 20° 5181

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 7 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 7 de septiembre. A la cabeza salió el número 8790 - El Miedo.

1° 8790 11° 0624 2° 0009 12° 8564 3° 2260 13° 6119 4° 8247 14° 5009 5° 2780 15° 3467 6° 9035 16° 5332 7° 0433 17° 5855 8° 2113 18° 1854 9° 9436 19° 7068 10° 8147 20° 1712

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos suele simbolizar preocupaciones persistentes, estrés y la sensación de estar invadido por molestias pequeñas.

También puede indicar chismes, influencias tóxicas cercanas o la necesidad de una limpieza emocional y de poner límites.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo suele reflejar ansiedad acumulada y conflictos internos; muestra aquello que evitas enfrentar.

También advierte de límites vulnerables y necesidad de apoyo; si lo encaras, señala crecimiento y recuperación de control.