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Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 7 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2187 (Piojos) y las letras son: U J R Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 7 de septiembre

 1°2187 11°0906 
 4674  12°1772
 3°1242  13°5485 
 1428  14°0741 
 2182  15°4222 
 6°5582  16°2817
 5744  17°3564 
 2168  18°9123 
 5969  19°5275 
 10°0537  20°5181 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 7 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 7 de septiembre. A la cabeza salió el número 8790 - El Miedo.

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 1°8790 11°0624 
 0009   12°8564
 3°2260  13°6119 
 8247  14°5009 
 2780  15°3467 
 6°9035  16°5332
 0433  17°5855 
 2113  18°1854 
 9436  19°7068 
 10°8147  20°1712 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

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¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos suele simbolizar preocupaciones persistentes, estrés y la sensación de estar invadido por molestias pequeñas.

También puede indicar chismes, influencias tóxicas cercanas o la necesidad de una limpieza emocional y de poner límites.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo suele reflejar ansiedad acumulada y conflictos internos; muestra aquello que evitas enfrentar.

También advierte de límites vulnerables y necesidad de apoyo; si lo encaras, señala crecimiento y recuperación de control.