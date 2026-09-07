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Miles de participantes siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 7 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 7556 (La Caída) y las letras son: B C C S.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 7 de septiembre

 1°7556 11°8577 
 1349  12°7826
 3°0853  13°9731 
 9829  14°7554 
 2523  15°0909 
 6°9578  16°1207
 2713  17°6621 
 9607  18°1573 
 0517  19°3488 
 10°8611  20°0598 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 7 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 7 de septiembre. A la cabeza salió el número 6329 - San Pedro.

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 1°6329 11°9949 
 6998   12°8900
 3°9014  13°5508 
 5437  14°6696 
 0114  15°2159 
 6°2817  16°4356
 0016  17°6009 
 2065  18°4607 
 5089  19°3410 
 10°3795  20°5064 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

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¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele reflejar miedo a perder el control, inseguridad y ansiedad. Aparece ante cambios bruscos, presión o sensación de fracaso inminente.

También puede simbolizar una invitación a soltar y confiar. Pide replantear metas, buscar apoyo y recuperar estabilidad antes de avanzar.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro suele aludir a puertas que se abren o cierran en tu vida, decisiones clave y la noción de juicio o responsabilidad. Puede señalar un llamado a la rectitud, la honestidad y a rendir cuentas por tus actos.

También puede simbolizar guía espiritual, protección y perdón, invitándote a reconciliarte contigo mismo y con otros. Si te entrega llaves, sugiere nuevas oportunidades y el poder de elegir con sabiduría.