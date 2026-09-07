Miles de participantes siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 7 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 7556 (La Caída) y las letras son: B C C S.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 7 de septiembre

1° 7556 11° 8577 2° 1349 12° 7826 3° 0853 13° 9731 4° 9829 14° 7554 5° 2523 15° 0909 6° 9578 16° 1207 7° 2713 17° 6621 8° 9607 18° 1573 9° 0517 19° 3488 10° 8611 20° 0598

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 7 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 7 de septiembre. A la cabeza salió el número 6329 - San Pedro.

1° 6329 11° 9949 2° 6998 12° 8900 3° 9014 13° 5508 4° 5437 14° 6696 5° 0114 15° 2159 6° 2817 16° 4356 7° 0016 17° 6009 8° 2065 18° 4607 9° 5089 19° 3410 10° 3795 20° 5064

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele reflejar miedo a perder el control, inseguridad y ansiedad. Aparece ante cambios bruscos, presión o sensación de fracaso inminente.

También puede simbolizar una invitación a soltar y confiar. Pide replantear metas, buscar apoyo y recuperar estabilidad antes de avanzar.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro suele aludir a puertas que se abren o cierran en tu vida, decisiones clave y la noción de juicio o responsabilidad. Puede señalar un llamado a la rectitud, la honestidad y a rendir cuentas por tus actos.

También puede simbolizar guía espiritual, protección y perdón, invitándote a reconciliarte contigo mismo y con otros. Si te entrega llaves, sugiere nuevas oportunidades y el poder de elegir con sabiduría.