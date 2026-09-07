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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 7 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 8669 (Vicios) y las letras son: F N N S.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 7 de septiembre

 1°8669 11°8963 
 8256  12°4052
 3°4610  13°3275 
 3646  14°3750 
 1417  15°5772 
 6°9276  16°0295
 5994  17°4287 
 4243  18°1624 
 3720  19°5033 
 10°4112  20°7713 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 7 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 7 de septiembre. A la cabeza salió el número 5192 - El Médico.

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 1°5192 11°7528 
 1062   12°0819
 3°0648  13°2462 
 0855  14°7002 
 0453  15°1057 
 6°4490  16°5252
 3319  17°1166 
 6927  18°0629 
 6767  19°5997 
 10°0057  20°7844 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios suele reflejar luchas internas: culpa, falta de autocontrol o miedo a hábitos dañinos. Es una señal para revisar impulsos y lo que intentas evadir.

También puede ser un aviso de tentaciones o dependencias en tu vida diaria. Invita a poner límites, buscar apoyo y recuperar el equilibrio personal.

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico simboliza sanación y necesidad de guía. Indica que buscas soluciones, cuidados o equilibrio.

Si te atiende con calma, sugiere recuperación; si provoca ansiedad, refleja temores o asuntos pendientes que requieren atención.