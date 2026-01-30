Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 29 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3229 (San Pedro) y las letras son: E I P S.

1° 3229 11° 5450 2° 1823 12° 9596 3° 6260 13° 4925 4° 1935 14° 6748 5° 9655 15° 1372 6° 0740 16° 9299 7° 4599 17° 2101 8° 2820 18° 0885 9° 0303 19° 6696 10° 7881 20° 6727

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 29 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 29 de enero. A la cabeza salió el número 1867 - Mordida.

1° 1867 11° 6398 2° 4124 12° 2014 3° 7351 13° 4925 4° 6373 14° 8946 5° 6705 15° 4847 6° 0168 16° 9502 7° 9362 17° 6356 8° 2644 18° 1576 9° 1874 19° 1360 10° 5082 20° 7186

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la búsqueda de un camino claro en la vida.

Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que soñar con él puede representar la esperanza de alcanzar la salvación o la búsqueda de un propósito espiritual. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre la fe y las creencias personales.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja conflictos internos o relaciones problemáticas en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que pueden causar daño. Es un llamado a estar alerta y a cuidar de uno mismo ante posibles amenazas.