Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 29 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3229 (San Pedro) y las letras son: E I P S.

 1°3229 11°5450 
 1823  12°9596
 3°6260  13°4925 
 1935  14°6748 
 9655  15°1372 
 6°0740  16°9299
 4599  17°2101 
 2820  18°0885 
 0303  19°6696 
 10°7881  20°6727 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 29 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 29 de enero. A la cabeza salió el número 1867 - Mordida.

 1°1867 11°6398 
 4124   12°2014
 3°7351  13°4925 
 6373  14°8946 
 6705  15°4847 
 6°0168  16°9502
 9362  17°6356 
 2644  18°1576 
 1874  19°1360 
 10°5082  20°7186 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la búsqueda de un camino claro en la vida.

Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que soñar con él puede representar la esperanza de alcanzar la salvación o la búsqueda de un propósito espiritual. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre la fe y las creencias personales.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja conflictos internos o relaciones problemáticas en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que pueden causar daño. Es un llamado a estar alerta y a cuidar de uno mismo ante posibles amenazas.