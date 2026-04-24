La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 23 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 7015 (Niña Bonita) y las letras son: A O D M. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 23 de abril. A la cabeza salió el número 6020 - La Fiesta. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con una Niña Bonita suele representar inocencia, pureza y nuevas oportunidades. Puede señalar un renacer emocional o el deseo de proteger algo valioso. Según el contexto, también refleja alegría, ternura y armonía en tus relaciones. Si la niña sonríe, augura buenas noticias y crecimiento personal. Soñar con una fiesta suele simbolizar alegría, conexión social y necesidad de celebrar. Puede señalar un momento de expansión, reconocimiento o deseo de pertenecer. Si la fiesta es caótica o te sientes incómodo, sugiere exceso, presión social o evasión. Invita a poner límites, equilibrar el ritmo y cuidar la energía.