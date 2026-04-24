La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 24 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 1688 (El Papa) y las letras son: D D V V. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 24 de abril. A la cabeza salió el número 5546 - Tomates. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. Soñar con el Papa suele simbolizar guía espiritual, búsqueda de valores morales o necesidad de orientación en decisiones importantes. También puede reflejar respeto por la autoridad y deseo de perdón o reconciliación interior. Si el Papa te habla o bendice, indica esperanza, protección o confirmación de tu camino. Si se muestra distante o severo, podría señalar culpa, dudas éticas o conflicto con normas impuestas. Soñar con tomates suele asociarse con vitalidad, abundancia y bienestar. Tomates rojos y frescos indican oportunidades que maduran, prosperidad y pasión en relaciones o proyectos. Si los tomates están verdes, sugiere que aún falta tiempo para ver resultados; si están podridos, advierte de desgaste, conflictos o pérdidas. Cosechar o comer tomates simboliza sanación y energía renovada.