El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 24 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 8993 (Enamorado) y las letras son: U H T Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 24 de abril. A la cabeza salió el número 0546 - Tomates. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con un Enamorado suele reflejar deseo de conexión, ilusión y apertura a nuevas relaciones. También puede indicar autoestima en alza y necesidad de afecto. Si el sueño genera ansiedad, puede señalar idealización, celos o miedo al compromiso. A veces advierte de carencias emocionales o de revisar expectativas amorosas. Soñar con tomates suele asociarse con vitalidad, abundancia y bienestar. Tomates rojos y frescos indican oportunidades que maduran, prosperidad y pasión en relaciones o proyectos. Si los tomates están verdes, sugiere que aún falta tiempo para ver resultados; si están podridos, advierte de desgaste, conflictos o pérdidas. Cosechar o comer tomates simboliza sanación y energía renovada.