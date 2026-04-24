La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 23 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 7561 (Escopeta) y las letras son: H K P Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 23 de abril. A la cabeza salió el número 2407 - Revolver. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con una escopeta sugiere necesidad de protección, sensación de amenaza o deseo de control. Indica fijar límites y prepararte para defender tus intereses. Si se dispara o falla, simboliza impulsividad, enojo contenido o conflictos cercanos. Invita a canalizar la energía con prudencia y resolver tensiones de forma consciente. Soñar con un revólver señala temas de poder personal, protección y la urgencia de tomar decisiones firmes. Puede indicar que buscas control ante una situación tensa. Si genera temor, refleja conflictos o agresividad reprimida; si lo manejas con calma, sugiere límites claros y confianza para enfrentar desafíos.