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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 22 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4660 (La Virgen) y las letras son: A V X X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 22 de julio

 1°4660 11°2097 
 5855  12°8093
 3°5025  13°7873 
 7698  14°4074 
 5266  15°6311 
 6°6139  16°0231
 2831  17°4199 
 3676  18°1023 
 4807  19°9741 
 10°3527  20°2185 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 22 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 22 de julio. A la cabeza salió el número 6225 - Gallina.

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 1°6225 11°2764 
 4600   12°8171
 3°0728  13°9520 
 6991  14°6085 
 1277  15°9299 
 6°9375  16°7612
 2416  17°5571 
 2403  18°1216 
 6155  19°9889 
 10°5011  20°3509 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y guía espiritual; podría señalar renovación de la fe o esperanza en momentos difíciles.

También puede reflejar necesidad de perdón, reconciliación o apoyo materno, invitando a actuar con compasión y confianza en el camino.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallina suele asociarse al hogar, la protección y la maternidad, señal de necesidad de cuidado y estabilidad emocional.

También puede aludir a timidez, chismes o falta de valentía; si está inquieta, sugiere prudencia antes de actuar o confiar en rumores.