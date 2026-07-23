Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 22 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4660 (La Virgen) y las letras son: A V X X.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 22 de julio

1° 4660 11° 2097 2° 5855 12° 8093 3° 5025 13° 7873 4° 7698 14° 4074 5° 5266 15° 6311 6° 6139 16° 0231 7° 2831 17° 4199 8° 3676 18° 1023 9° 4807 19° 9741 10° 3527 20° 2185

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 22 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 22 de julio. A la cabeza salió el número 6225 - Gallina.

1° 6225 11° 2764 2° 4600 12° 8171 3° 0728 13° 9520 4° 6991 14° 6085 5° 1277 15° 9299 6° 9375 16° 7612 7° 2416 17° 5571 8° 2403 18° 1216 9° 6155 19° 9889 10° 5011 20° 3509

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y guía espiritual; podría señalar renovación de la fe o esperanza en momentos difíciles.

También puede reflejar necesidad de perdón, reconciliación o apoyo materno, invitando a actuar con compasión y confianza en el camino.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallina suele asociarse al hogar, la protección y la maternidad, señal de necesidad de cuidado y estabilidad emocional.

También puede aludir a timidez, chismes o falta de valentía; si está inquieta, sugiere prudencia antes de actuar o confiar en rumores.