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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 3 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 9907 (Revolver) y las letras son: B F T Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 3 de septiembre

 1°9907 11°3685 
 4379  12°6190
 3°2402  13°1364 
 9975  14°8909 
 2270  15°5921 
 6°1500  16°1322
 3709  17°3092 
 1472  18°9486 
 6192  19°7564 
 10°1495  20°5370 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 3 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 3 de septiembre. A la cabeza salió el número 4569 - Vicios.

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 1°4569 11°4329 
 7615   12°2223
 3°7361  13°9252 
 6921  14°3677 
 1993  15°7969 
 6°2047  16°6569
 1921  17°7394 
 6729  18°2207 
 8749  19°5793 
 10°4540  20°2674 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver puede representar defensa personal, poder o control ante situaciones que percibes como amenazantes. También alude a tensión interna y a la necesidad de actuar con firmeza.

Si disparas en el sueño, señala impulsividad o deseo de confrontar un problema; si solo lo ves o lo guardas, sugiere cautela, miedo a ser herido o preparación ante conflictos.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios suele reflejar conflicto interno, culpa o sensación de perder el control. Indica hábitos que te desgastan y la necesidad de poner límites.

También puede simbolizar evasión de problemas o deseos reprimidos. Es una advertencia para recuperar equilibrio y, si hace falta, buscar apoyo.