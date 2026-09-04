La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 3 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 9907 (Revolver) y las letras son: B F T Y.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 3 de septiembre

1° 9907 11° 3685 2° 4379 12° 6190 3° 2402 13° 1364 4° 9975 14° 8909 5° 2270 15° 5921 6° 1500 16° 1322 7° 3709 17° 3092 8° 1472 18° 9486 9° 6192 19° 7564 10° 1495 20° 5370

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 3 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 3 de septiembre. A la cabeza salió el número 4569 - Vicios.

1° 4569 11° 4329 2° 7615 12° 2223 3° 7361 13° 9252 4° 6921 14° 3677 5° 1993 15° 7969 6° 2047 16° 6569 7° 1921 17° 7394 8° 6729 18° 2207 9° 8749 19° 5793 10° 4540 20° 2674

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver puede representar defensa personal, poder o control ante situaciones que percibes como amenazantes. También alude a tensión interna y a la necesidad de actuar con firmeza.

Si disparas en el sueño, señala impulsividad o deseo de confrontar un problema; si solo lo ves o lo guardas, sugiere cautela, miedo a ser herido o preparación ante conflictos.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios suele reflejar conflicto interno, culpa o sensación de perder el control. Indica hábitos que te desgastan y la necesidad de poner límites.

También puede simbolizar evasión de problemas o deseos reprimidos. Es una advertencia para recuperar equilibrio y, si hace falta, buscar apoyo.