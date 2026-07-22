La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 21 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4321 (Mujer) y las letras son: H M S X.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 21 de julio

1° 4321 11° 4899 2° 7020 12° 4101 3° 0077 13° 9414 4° 1791 14° 2316 5° 9112 15° 2891 6° 7365 16° 8065 7° 3692 17° 1107 8° 4479 18° 1021 9° 7088 19° 4410 10° 3131 20° 6561

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 21 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 21 de julio. A la cabeza salió el número 0206 - Perro.

1° 0206 11° 1124 2° 3334 12° 2518 3° 6350 13° 3806 4° 2534 14° 2682 5° 2475 15° 5561 6° 5266 16° 0446 7° 1913 17° 3951 8° 2926 18° 3088 9° 4703 19° 7145 10° 5751 20° 1533

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer suele simbolizar la intuición, las emociones y la parte receptiva de tu personalidad. También puede reflejar relaciones importantes, necesidades afectivas o la figura materna en tu vida.

Si la mujer es conocida, el sueño puede aludir a tu vínculo con ella; si es desconocida, sugiere cualidades que necesitas integrar. Su actitud (amable, distante o amenazante) orienta si el mensaje trata de apoyo, límites o conflictos internos.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con Perro suele simbolizar lealtad, protección y amistad; indica apoyo incondicional o la necesidad de confiar en tu intuición.

Si el Perro es cariñoso, anuncia armonía y vínculos sólidos; si está agresivo o te persigue, puede reflejar conflictos, traiciones o miedos.