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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 21 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4321 (Mujer) y las letras son: H M S X.
Resultados de la Quiniela Nacional del martes 21 de julio
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 21 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 21 de julio. A la cabeza salió el número 0206 - Perro.
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¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
- Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
- Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
- Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).
¿Qué significa soñar con mujer?
Soñar con una mujer suele simbolizar la intuición, las emociones y la parte receptiva de tu personalidad. También puede reflejar relaciones importantes, necesidades afectivas o la figura materna en tu vida.
Si la mujer es conocida, el sueño puede aludir a tu vínculo con ella; si es desconocida, sugiere cualidades que necesitas integrar. Su actitud (amable, distante o amenazante) orienta si el mensaje trata de apoyo, límites o conflictos internos.
¿Qué significa soñar con perro?
Soñar con Perro suele simbolizar lealtad, protección y amistad; indica apoyo incondicional o la necesidad de confiar en tu intuición.
Si el Perro es cariñoso, anuncia armonía y vínculos sólidos; si está agresivo o te persigue, puede reflejar conflictos, traiciones o miedos.