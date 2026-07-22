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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 21 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4321 (Mujer) y las letras son: H M S X.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 21 de julio

 1°4321 11°4899 
 7020  12°4101
 3°0077  13°9414 
 1791  14°2316 
 9112  15°2891 
 6°7365  16°8065
 3692  17°1107 
 4479  18°1021 
 7088  19°4410 
 10°3131  20°6561 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 21 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 21 de julio. A la cabeza salió el número 0206 - Perro.

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 1°0206 11°1124 
 3334   12°2518
 3°6350  13°3806 
 2534  14°2682 
 2475  15°5561 
 6°5266  16°0446
 1913  17°3951 
 2926  18°3088 
 4703  19°7145 
 10°5751  20°1533 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer suele simbolizar la intuición, las emociones y la parte receptiva de tu personalidad. También puede reflejar relaciones importantes, necesidades afectivas o la figura materna en tu vida.

Si la mujer es conocida, el sueño puede aludir a tu vínculo con ella; si es desconocida, sugiere cualidades que necesitas integrar. Su actitud (amable, distante o amenazante) orienta si el mensaje trata de apoyo, límites o conflictos internos.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con Perro suele simbolizar lealtad, protección y amistad; indica apoyo incondicional o la necesidad de confiar en tu intuición.

Si el Perro es cariñoso, anuncia armonía y vínculos sólidos; si está agresivo o te persigue, puede reflejar conflictos, traiciones o miedos.