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Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 23 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 9364 (Llanto) y las letras son: D K K P.

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Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 23 de mayo

 1°9364 11°8367 
 3560  12°6394
 3°2121  13°5297 
 9213  14°1008 
 0383  15°0888 
 6°4759  16°5532
 1475  17°5750 
 5011  18°0910 
 8221  19°9630 
 10°2111  20°8930 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 23 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 23 de mayo. A la cabeza salió el número 6407 - Revolver.

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 1°6407 11°8205 
 3496   12°2588
 3°4381  13°1417 
 7436  14°7044 
 4605  15°3461 
 6°7727  16°1260
 2725  17°7264 
 1106  18°8762 
 9356  19°3166 
 10°7130  20°6052 

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto suele reflejar una liberación emocional: tu mente procesa tristezas, estrés o tensiones acumuladas para aliviarte. También puede señalar sensibilidad aumentada ante situaciones recientes.

Si el llanto es tuyo, sugiere necesidad de consuelo, sanar heridas o pedir ayuda; si es de otros, indica empatía o una invitación a apoyar. La emoción al despertar orienta si es advertencia, duelo pendiente o inicio de alivio.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver suele simbolizar sensación de amenaza, conflicto o necesidad de protegerte, indicando tensiones y deseo de control.

Si lo empuñas, apunta a impulsividad o poder mal canalizado; si otro lo porta, refleja miedos, límites vulnerados o alerta para actuar con calma.