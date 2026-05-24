Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 23 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 9364 (Llanto) y las letras son: D K K P.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 23 de mayo

1° 9364 11° 8367 2° 3560 12° 6394 3° 2121 13° 5297 4° 9213 14° 1008 5° 0383 15° 0888 6° 4759 16° 5532 7° 1475 17° 5750 8° 5011 18° 0910 9° 8221 19° 9630 10° 2111 20° 8930

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 23 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 23 de mayo. A la cabeza salió el número 6407 - Revolver.

1° 6407 11° 8205 2° 3496 12° 2588 3° 4381 13° 1417 4° 7436 14° 7044 5° 4605 15° 3461 6° 7727 16° 1260 7° 2725 17° 7264 8° 1106 18° 8762 9° 9356 19° 3166 10° 7130 20° 6052

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto suele reflejar una liberación emocional: tu mente procesa tristezas, estrés o tensiones acumuladas para aliviarte. También puede señalar sensibilidad aumentada ante situaciones recientes.

Si el llanto es tuyo, sugiere necesidad de consuelo, sanar heridas o pedir ayuda; si es de otros, indica empatía o una invitación a apoyar. La emoción al despertar orienta si es advertencia, duelo pendiente o inicio de alivio.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver suele simbolizar sensación de amenaza, conflicto o necesidad de protegerte, indicando tensiones y deseo de control.

Si lo empuñas, apunta a impulsividad o poder mal canalizado; si otro lo porta, refleja miedos, límites vulnerados o alerta para actuar con calma.