La quiniela es el juego más preferido por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 23 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 1821 (Mujer) y las letras son: U B G W.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 23 de mayo

1° 1821 11° 1984 2° 5837 12° 8236 3° 2481 13° 8877 4° 4413 14° 5943 5° 0482 15° 1122 6° 6141 16° 2198 7° 9294 17° 2720 8° 6911 18° 1269 9° 8229 19° 9493 10° 2007 20° 5958

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 23 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 23 de mayo. A la cabeza salió el número 9434 - La Cabeza.

1° 9434 11° 8897 2° 3629 12° 9597 3° 9062 13° 8781 4° 1877 14° 3689 5° 0056 15° 7350 6° 8091 16° 2156 7° 1957 17° 7028 8° 4734 18° 7645 9° 8800 19° 1991 10° 0165 20° 0486

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer suele representar tu intuición, emociones y lado receptivo. Si es conocida, refleja la relación y las cualidades que asocias con ella; si es desconocida, apunta a mensajes del inconsciente o a un cambio cercano.

El tono del sueño guía la lectura: una mujer amable sugiere apoyo y creatividad; una figura distante o agresiva señala límites, miedos o conflictos internos que necesitas atender.

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza simboliza la mente, la identidad y la capacidad de decidir. Revela cómo gestionas ideas, preocupaciones y claridad mental.

Una cabeza sana sugiere equilibrio y confianza; dolor o heridas señalan estrés, confusión o desgaste. También puede invitar a replantear creencias y prioridades.