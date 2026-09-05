Miles de jugadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 4 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 6582 (La Pelea) y las letras son: E P R Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 4 de septiembre

1° 6582 11° 3385 2° 8780 12° 4980 3° 6975 13° 9831 4° 6638 14° 6565 5° 3383 15° 8498 6° 8292 16° 4789 7° 1818 17° 6065 8° 1274 18° 1107 9° 3572 19° 8443 10° 6078 20° 9037

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 3397 - Mesa.

1° 3397 11° 8977 2° 9540 12° 8837 3° 7591 13° 7779 4° 7725 14° 9688 5° 3294 15° 9753 6° 1629 16° 0859 7° 0755 17° 5115 8° 9270 18° 4172 9° 2016 19° 2533 10° 5582 20° 8182

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea suele reflejar conflictos internos o tensiones con alguien cercano. Puede señalar frustración acumulada, rabia contenida o la necesidad de defender tus límites.

También puede simbolizar un llamado a enfrentar un problema y expresar lo que sientes con firmeza pero sin violencia. Si la ganas o la pierdes, sugiere cómo percibes tu poder personal y tu capacidad para resolver situaciones.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa simboliza apoyo, vínculos y estabilidad. También alude al hogar, el trabajo en equipo y los espacios de diálogo.

Los detalles importan: mesa llena, abundancia; vacía, carencias; rota o inestable, conflictos; grande, apertura; pequeña, límites.