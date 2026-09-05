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Miles de jugadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 4 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 6582 (La Pelea) y las letras son: E P R Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 4 de septiembre

 1°6582 11°3385 
 8780  12°4980
 3°6975  13°9831 
 6638  14°6565 
 3383  15°8498 
 6°8292  16°4789
 1818  17°6065 
 1274  18°1107 
 3572  19°8443 
 10°6078  20°9037 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 3397 - Mesa.

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 1°3397 11°8977 
 9540   12°8837
 3°7591  13°7779 
 7725  14°9688 
 3294  15°9753 
 6°1629  16°0859
 0755  17°5115 
 9270  18°4172 
 2016  19°2533 
 10°5582  20°8182 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea suele reflejar conflictos internos o tensiones con alguien cercano. Puede señalar frustración acumulada, rabia contenida o la necesidad de defender tus límites.

También puede simbolizar un llamado a enfrentar un problema y expresar lo que sientes con firmeza pero sin violencia. Si la ganas o la pierdes, sugiere cómo percibes tu poder personal y tu capacidad para resolver situaciones.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa simboliza apoyo, vínculos y estabilidad. También alude al hogar, el trabajo en equipo y los espacios de diálogo.

Los detalles importan: mesa llena, abundancia; vacía, carencias; rota o inestable, conflictos; grande, apertura; pequeña, límites.