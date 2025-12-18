Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 17 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 7056 (La Caída) y las letras son: E K M P.

1° 7056 11° 1321 2° 0809 12° 5292 3° 3966 13° 8380 4° 2120 14° 4454 5° 8670 15° 0716 6° 5347 16° 9818 7° 8825 17° 9805 8° 0036 18° 2022 9° 8107 19° 0044 10° 9481 20° 9949

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 17 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 17 de diciembre. A la cabeza salió el número 2859 - Las Plantas.

1° 2859 11° 1016 2° 7259 12° 6589 3° 0708 13° 4489 4° 6850 14° 2557 5° 3806 15° 1505 6° 0247 16° 7243 7° 3182 17° 6186 8° 6267 18° 1028 9° 1459 19° 1030 10° 8380 20° 3096

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída puede simbolizar una sensación de pérdida de control o inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos y la ansiedad sobre situaciones que parecen abrumadoras.

Además, La Caída puede representar un cambio o una transformación inminente. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo capítulo en la vida.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida.

Además, este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de cuidar y nutrir aspectos de uno mismo o de las relaciones interpersonales. Las plantas en los sueños también pueden indicar la importancia de la paciencia y el tiempo en el proceso de alcanzar metas y sueños.