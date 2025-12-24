En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 23 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 9227 (El Peine) y las letras son: I I N V.
|1°
|9227
|11°
|4590
|2°
|8658
|12°
|8685
|3°
|6271
|13°
|8702
|4°
|5679
|14°
|0599
|5°
|3675
|15°
|1379
|6°
|7224
|16°
|9605
|7°
|6308
|17°
|6732
|8°
|5569
|18°
|5335
|9°
|8012
|19°
|8018
|10°
|0015
|20°
|4235
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 23 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 23 de diciembre. A la cabeza salió el número 4366 - Lombriz.
|1°
|4366
|11°
|9787
|2°
|4550
|12°
|9646
|3°
|6889
|13°
|2139
|4°
|5950
|14°
|3774
|5°
|4181
|15°
|3411
|6°
|7582
|16°
|4377
|7°
|9286
|17°
|1776
|8°
|7058
|18°
|5874
|9°
|1481
|19°
|5354
|10°
|5024
|20°
|4388
¿Qué es la quiniela?
El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.
Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.
¿Qué significa soñar con el peine?
Soñar con El Peine puede simbolizar la necesidad de orden y organización en la vida del soñador. Este objeto cotidiano representa la búsqueda de claridad y la eliminación de lo que no es necesario, sugiriendo que es momento de deshacerse de pensamientos o situaciones que causan confusión.
Además, El Peine en los sueños puede reflejar preocupaciones sobre la apariencia y la autoimagen. Puede indicar que el soñador está enfocado en su presentación personal o en cómo es percibido por los demás, lo que puede llevar a una reflexión sobre la autoestima y la aceptación personal.
¿Qué significa soñar con lombriz?
Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas, que a menudo se asocian con la descomposición, pueden representar la necesidad de deshacerse de pensamientos o sentimientos negativos que nos afectan.
Además, las lombrices en los sueños pueden indicar una sensación de vulnerabilidad o inseguridad. Pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o el bienestar, sugiriendo que es momento de prestar atención a aspectos de nuestra vida que requieren cuidado y atención.