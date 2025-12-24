Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 23 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 9227 (El Peine) y las letras son: I I N V.

1° 9227 11° 4590 2° 8658 12° 8685 3° 6271 13° 8702 4° 5679 14° 0599 5° 3675 15° 1379 6° 7224 16° 9605 7° 6308 17° 6732 8° 5569 18° 5335 9° 8012 19° 8018 10° 0015 20° 4235

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 23 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 23 de diciembre. A la cabeza salió el número 4366 - Lombriz.

1° 4366 11° 9787 2° 4550 12° 9646 3° 6889 13° 2139 4° 5950 14° 3774 5° 4181 15° 3411 6° 7582 16° 4377 7° 9286 17° 1776 8° 7058 18° 5874 9° 1481 19° 5354 10° 5024 20° 4388

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine puede simbolizar la necesidad de orden y organización en la vida del soñador. Este objeto cotidiano representa la búsqueda de claridad y la eliminación de lo que no es necesario, sugiriendo que es momento de deshacerse de pensamientos o situaciones que causan confusión.

Además, El Peine en los sueños puede reflejar preocupaciones sobre la apariencia y la autoimagen. Puede indicar que el soñador está enfocado en su presentación personal o en cómo es percibido por los demás, lo que puede llevar a una reflexión sobre la autoestima y la aceptación personal.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas, que a menudo se asocian con la descomposición, pueden representar la necesidad de deshacerse de pensamientos o sentimientos negativos que nos afectan.

Además, las lombrices en los sueños pueden indicar una sensación de vulnerabilidad o inseguridad. Pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o el bienestar, sugiriendo que es momento de prestar atención a aspectos de nuestra vida que requieren cuidado y atención.