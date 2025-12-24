En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 23 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 9227 (El Peine) y las letras son: I I N V.

 1°9227 11°4590 
 8658  12°8685
 3°6271  13°8702 
 5679  14°0599 
 3675  15°1379 
 6°7224  16°9605
 6308  17°6732 
 5569  18°5335 
 8012  19°8018 
 10°0015  20°4235 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 23 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 23 de diciembre. A la cabeza salió el número 4366 - Lombriz.

 1°4366 11°9787 
 4550   12°9646
 3°6889  13°2139 
 5950  14°3774 
 4181  15°3411 
 6°7582  16°4377
 9286  17°1776 
 7058  18°5874 
 1481  19°5354 
 10°5024  20°4388 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine puede simbolizar la necesidad de orden y organización en la vida del soñador. Este objeto cotidiano representa la búsqueda de claridad y la eliminación de lo que no es necesario, sugiriendo que es momento de deshacerse de pensamientos o situaciones que causan confusión.

Además, El Peine en los sueños puede reflejar preocupaciones sobre la apariencia y la autoimagen. Puede indicar que el soñador está enfocado en su presentación personal o en cómo es percibido por los demás, lo que puede llevar a una reflexión sobre la autoestima y la aceptación personal.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas, que a menudo se asocian con la descomposición, pueden representar la necesidad de deshacerse de pensamientos o sentimientos negativos que nos afectan.

Además, las lombrices en los sueños pueden indicar una sensación de vulnerabilidad o inseguridad. Pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o el bienestar, sugiriendo que es momento de prestar atención a aspectos de nuestra vida que requieren cuidado y atención.