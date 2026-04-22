La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 21 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 9420 (La Fiesta) y las letras son: I H L X. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 21 de abril. A la cabeza salió el número 4878 - Ramera. Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de disfrutar y compartir con amigos y seres queridos, así como la necesidad de relajarse y desconectar de las preocupaciones diarias. Además, La Fiesta en los sueños puede representar la búsqueda de nuevas experiencias y la apertura a la diversión. Puede ser un indicativo de que el soñador está en un momento de su vida donde se siente libre y dispuesto a explorar nuevas oportunidades y relaciones. Soñar con una ramera puede simbolizar deseos reprimidos o la búsqueda de placer y libertad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de explorar aspectos ocultos de la sexualidad o de las relaciones personales. Además, puede representar sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con la intimidad. La figura de la ramera en los sueños puede ser un llamado a confrontar y aceptar estos sentimientos para lograr un mayor equilibrio emocional.