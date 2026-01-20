Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 19 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 6590 (El Miedo) y las letras son: O C D W.

1° 6590 11° 6767 2° 6770 12° 8987 3° 3949 13° 3494 4° 2412 14° 1640 5° 5873 15° 9195 6° 6004 16° 1324 7° 8995 17° 5639 8° 9646 18° 3342 9° 8193 19° 8017 10° 5605 20° 3206

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 19 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 19 de enero. A la cabeza salió el número 2747 - Muerto.

1° 2747 11° 4887 2° 1848 12° 1778 3° 6623 13° 3877 4° 4571 14° 7507 5° 2002 15° 5865 6° 8862 16° 2242 7° 4707 17° 3405 8° 2600 18° 0042 9° 5454 19° 5428 10° 1865 20° 6591

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo actúa como un espejo de los temores internos, mostrando situaciones o personas que generan inquietud.

Además, estos sueños pueden ser una invitación a enfrentar esos miedos y superarlos. Al reconocer lo que nos asusta, se abre la posibilidad de crecimiento personal y liberación emocional.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con muertos puede simbolizar el cierre de ciclos o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja emociones no resueltas o el deseo de reconciliarse con experiencias pasadas.

Además, los sueños con muertos pueden representar cambios significativos en la vida del soñador. Pueden ser una invitación a reflexionar sobre la propia mortalidad y a valorar más el presente y las relaciones con los seres queridos.