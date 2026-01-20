En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 19 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 6590 (El Miedo) y las letras son: O C D W.
|1°
|6590
|11°
|6767
|2°
|6770
|12°
|8987
|3°
|3949
|13°
|3494
|4°
|2412
|14°
|1640
|5°
|5873
|15°
|9195
|6°
|6004
|16°
|1324
|7°
|8995
|17°
|5639
|8°
|9646
|18°
|3342
|9°
|8193
|19°
|8017
|10°
|5605
|20°
|3206
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 19 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 19 de enero. A la cabeza salió el número 2747 - Muerto.
|1°
|2747
|11°
|4887
|2°
|1848
|12°
|1778
|3°
|6623
|13°
|3877
|4°
|4571
|14°
|7507
|5°
|2002
|15°
|5865
|6°
|8862
|16°
|2242
|7°
|4707
|17°
|3405
|8°
|2600
|18°
|0042
|9°
|5454
|19°
|5428
|10°
|1865
|20°
|6591
¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?
Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.
También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.
¿Qué significa soñar con el miedo?
Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo actúa como un espejo de los temores internos, mostrando situaciones o personas que generan inquietud.
Además, estos sueños pueden ser una invitación a enfrentar esos miedos y superarlos. Al reconocer lo que nos asusta, se abre la posibilidad de crecimiento personal y liberación emocional.
¿Qué significa soñar con muerto?
Soñar con muertos puede simbolizar el cierre de ciclos o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja emociones no resueltas o el deseo de reconciliarse con experiencias pasadas.
Además, los sueños con muertos pueden representar cambios significativos en la vida del soñador. Pueden ser una invitación a reflexionar sobre la propia mortalidad y a valorar más el presente y las relaciones con los seres queridos.