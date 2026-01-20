En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 19 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 6590 (El Miedo) y las letras son: O C D W.

 1°6590 11°6767 
 6770  12°8987
 3°3949  13°3494 
 2412  14°1640 
 5873  15°9195 
 6°6004  16°1324
 8995  17°5639 
 9646  18°3342 
 8193  19°8017 
 10°5605  20°3206 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 19 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 19 de enero. A la cabeza salió el número 2747 - Muerto.

 1°2747 11°4887 
 1848   12°1778
 3°6623  13°3877 
 4571  14°7507 
 2002  15°5865 
 6°8862  16°2242
 4707  17°3405 
 2600  18°0042 
 5454  19°5428 
 10°1865  20°6591 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo actúa como un espejo de los temores internos, mostrando situaciones o personas que generan inquietud.

Además, estos sueños pueden ser una invitación a enfrentar esos miedos y superarlos. Al reconocer lo que nos asusta, se abre la posibilidad de crecimiento personal y liberación emocional.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con muertos puede simbolizar el cierre de ciclos o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja emociones no resueltas o el deseo de reconciliarse con experiencias pasadas.

Además, los sueños con muertos pueden representar cambios significativos en la vida del soñador. Pueden ser una invitación a reflexionar sobre la propia mortalidad y a valorar más el presente y las relaciones con los seres queridos.