La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, gestionado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 25 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 9463 (Casamiento) y las letras son: F G Z Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 25 de abril. A la cabeza salió el número 2635 - Pajarito. Los jugadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento. Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años. Soñar con casamiento suele simbolizar unión, compromiso y una nueva etapa. Puede reflejar deseos de estabilidad, amor o integrar partes de tu personalidad. Si el sueño genera ansiedad o confusión, puede apuntar a miedos al compromiso, a perder libertad o a presiones externas. También puede anunciar cambios importantes por venir. Soñar con un pajarito suele simbolizar esperanza, ligereza y mensajes que llegan; también habla de necesidad de libertad o nuevos comienzos. Si el pajarito canta o vuela indica buenas noticias y creatividad; si está enjaulado o herido sugiere bloqueo emocional o miedo a expresarte.