Descubrimiento del siglo | Desentierran monedas y lingotes de oro en un campo sembrado y pertenece a un sólo país

El oro es sinónimo de lujo, riqueza y poder, sobre todo en el pasado, y cada vez que se encuentra, la alegría puede resultar inmensa. En este aspecto, recientemente un grupo de arqueólogos descubrió un valioso tesoro de monedas de oro celtas que datan del siglo VI e I a.C, según anunció el Museo y Galería del Norte de Pilsen (MGSP).

El llamativo e impactante hallazgo del tesoro de antiguas monedas de oro tuvo lugar en la región de Pilsen, un lugar pintoresco de la República Checa, famoso por sus ciudades y castillos medievales que son un auténtico viaje al pasado para situarse en la Época Medieval.

Descubrimiento del siglo: lo que hallaron los arqueólogos en un campo de la República Checa

El tesoro hallado consiste en 500 monedas de oro y plata, principalmente. El dinero proviene del siglo VI e I a.C. Además, el botín incluía un caballo y broches de oro, según informaron los voceros del museo checo.

Los investigadores del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias señalaron que este descubrimiento es uno de los más relevantes de los últimos años y actualmente analizan con una prueba de isótopos si el oro era local o si fue importado de un lugar más distante.

A su vez, explicaron que “se tratarían de monedas perdidas en transacciones comerciales o bien dejadas intencionalmente como ofrenda en rituales", según declararon desde el equipo de investigación.

Cómo hallaron las auténticas monedas de oro

A pesar de que el hallazgo se anunció el 3 de octubre, la historia del descubrimiento de este tesoro comenzó en 2021, cuando un arqueólogo amateur encontró un fragmento de moneda del siglo II a.C. El investigador lo halló con un detector de metales.

No obstante, el problema de la extracción radica en que debe realizarse cada vez que se terminen las cosechas y antes de que se vuelva a labrar, ya que la gran mayoría de las monedas se ubican en un campo sembrado.

Cómo es el tesoro metálico hallado en Mariánská Týnice

Según afirmó Pavel Kodera, director del Museo y Galería de la Región Norte de Pilsen en Mariánská Týnice, “el sitio contiene numerosos objetos metálicos, principalmente pequeños, artefactos muy interesantes, en su mayoría monedas, pero no solo monedas".

Asimismo, precisó que en el hallazgo se encontraron "lingotes de oro, trozos picados, incluso escamas y fragmentos de oro en bruto, junto con pendientes, trozos de pulseras y artículos similares".

Según detallaron, las monedas miden entre 7 mm y 1,5 cm y presentan “diseños impactantes”. Las piezas muestran caballos, jabalíes, soles y dioses de la cultura celta. Otras monedas tienen diseños helenísticos y retratos de griegos.

Por su parte, el especialista expresó: “Las imágenes son verdaderas obras de arte. Abordan la mitología y el pensamiento celta, ofreciendo una visión de la mentalidad de quienes vivieron aquí“, dijo Kodera.

El grupo de arqueólogos e investigadores indicó que el yacimiento donde se hallaron las monedas de oro pudo haber sido un lugar de encuentro estacional para realizar transacciones comerciales, rituales o ambos.

Hallazgo de herramientas de metal en Pilsen revela su importancia

Un grupo de arqueólogos también encontró herramientas de metal que podrían haber sido utilizadas en la fabricación de las monedas. Este hallazgo sugiere que la región de Pilsen fue un importante centro de actividad económica en la antigüedad.