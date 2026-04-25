Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 25 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 9878 (Ramera) y las letras son: A K W X. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 25 de abril. A la cabeza salió el número 6513 - La Yeta. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con una ramera puede simbolizar deseos reprimidos, culpa o conflictos con la intimidad y los límites personales. También puede reflejar tentaciones, acuerdos por conveniencia o temor al juicio social. En otro sentido, advierte sobre relaciones transaccionales y falta de autenticidad, o la necesidad de respeto y valoración propia. El significado exacto depende del contexto del sueño y de las emociones que sentiste. Soñar con La Yeta suele reflejar el miedo a la mala suerte y a que algo se arruine a último momento. Puede señalar una racha de inseguridad o supersticiones que condicionan tus decisiones. Este sueño invita a tomar distancia de la negatividad y a recuperar el control con acciones concretas. También sugiere proteger tus planes: revisar detalles, elegir bien compañías y evitar autosabotajes.