Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 20 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7971 (Excremento) y las letras son: U X Y Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 20 de agosto

1° 7971 11° 3649 2° 4738 12° 0921 3° 8481 13° 6890 4° 9272 14° 9200 5° 8171 15° 3917 6° 5892 16° 9532 7° 9747 17° 0063 8° 2293 18° 5508 9° 5990 19° 5924 10° 1785 20° 0233

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 20 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 20 de agosto. A la cabeza salió el número 1963 - Casamiento.

1° 1963 11° 4851 2° 4925 12° 2986 3° 0279 13° 7009 4° 9779 14° 2258 5° 8711 15° 5996 6° 7752 16° 6964 7° 8046 17° 6477 8° 0967 18° 3249 9° 6045 19° 9444 10° 4275 20° 1841

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele asociarse a ganancias materiales o a la liberación de cargas. Puede señalar que algo aparentemente inútil se convierte en un recurso.

También puede reflejar vergüenza, límites vulnerados o la necesidad de limpiar situaciones tóxicas. Invita a soltar lo que ya no sirve.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele simbolizar unión, compromiso y el inicio de una nueva etapa o proyecto.

Si provoca ansiedad, puede reflejar dudas, presión social o miedo a perder autonomía; las emociones y detalles guían su sentido.