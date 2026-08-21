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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 20 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7971 (Excremento) y las letras son: U X Y Z.
Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 20 de agosto
|1°
|7971
|11°
|3649
|2°
|4738
|12°
|0921
|3°
|8481
|13°
|6890
|4°
|9272
|14°
|9200
|5°
|8171
|15°
|3917
|6°
|5892
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|9532
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|9747
|17°
|0063
|8°
|2293
|18°
|5508
|9°
|5990
|19°
|5924
|10°
|1785
|20°
|0233
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 20 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 20 de agosto. A la cabeza salió el número 1963 - Casamiento.
|1°
|1963
|11°
|4851
|2°
|4925
|12°
|2986
|3°
|0279
|13°
|7009
|4°
|9779
|14°
|2258
|5°
|8711
|15°
|5996
|6°
|7752
|16°
|6964
|7°
|8046
|17°
|6477
|8°
|0967
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|3249
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|6045
|19°
|9444
|10°
|4275
|20°
|1841
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con excremento?
Soñar con excremento suele asociarse a ganancias materiales o a la liberación de cargas. Puede señalar que algo aparentemente inútil se convierte en un recurso.
También puede reflejar vergüenza, límites vulnerados o la necesidad de limpiar situaciones tóxicas. Invita a soltar lo que ya no sirve.
¿Qué significa soñar con casamiento?
Soñar con casamiento suele simbolizar unión, compromiso y el inicio de una nueva etapa o proyecto.
Si provoca ansiedad, puede reflejar dudas, presión social o miedo a perder autonomía; las emociones y detalles guían su sentido.