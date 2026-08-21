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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 20 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7971 (Excremento) y las letras son: U X Y Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 20 de agosto

 1°7971 11°3649 
 4738  12°0921
 3°8481  13°6890 
 9272  14°9200 
 8171  15°3917 
 6°5892  16°9532
 9747  17°0063 
 2293  18°5508 
 5990  19°5924 
 10°1785  20°0233 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 20 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 20 de agosto. A la cabeza salió el número 1963 - Casamiento.

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 1°1963 11°4851 
 4925   12°2986
 3°0279  13°7009 
 9779  14°2258 
 8711  15°5996 
 6°7752  16°6964
 8046  17°6477 
 0967  18°3249 
 6045  19°9444 
 10°4275  20°1841 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele asociarse a ganancias materiales o a la liberación de cargas. Puede señalar que algo aparentemente inútil se convierte en un recurso.

También puede reflejar vergüenza, límites vulnerados o la necesidad de limpiar situaciones tóxicas. Invita a soltar lo que ya no sirve.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele simbolizar unión, compromiso y el inicio de una nueva etapa o proyecto.

Si provoca ansiedad, puede reflejar dudas, presión social o miedo a perder autonomía; las emociones y detalles guían su sentido.