Con más de 7.000 instancias de vinculación entre empresas de la región, fondos de inversión y compradores internacionales, finalizó la tercera edición del Santa Fe Business Forum.

La iniciativa del Gobierno de Santa Fe, coordinada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, se desarrolló entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre. El encuentro consolidó a la Provincia como una plataforma de comercio exterior e inversiones del interior del país, al vincular la producción local con más de 250 operadores y delegaciones de 50 naciones.

El volumen de actividad incluyó más de 5.200 entrevistas comerciales bilaterales y más de 1.800 contactos en el Foro de Inversiones, con un récord de más de 7.000 vinculaciones. El encuentro reunió a compradores, inversores y empresas de distintos países y forma parte de la estrategia impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro para promover exportaciones, atraer inversiones y consolidar a Santa Fe como una provincia líder en producción, innovación y comercio internacional.

Gobernar es generar trabajo

Durante la jornada de cierre, Pullaro afirmó que esta tercera edición fue “la más grande y la más importante”. “Se cerraron muchos negocios y, a partir de las encuestas realizadas al 35 % de las empresas participantes, ya tenemos cerca de 15 millones de dólares en exportaciones”, señaló.

El gobernador estimó que el volumen de operaciones podría superar los 40 millones de dólares. “Después continúa durante todo el año la comercialización y la internacionalización de nuestros productos. Eso permite que las empresas santafesinas consoliden los mercados que ya tienen, pero también que conquisten otros nuevos y, desde ese lugar, cumplir el objetivo del Gobierno Provincial de generar crecimiento económico y trabajo”, sostuvo.

Para Pullaro, “hoy gobernar en Argentina es generar trabajo”. Y añadió: “Si los gobiernos nos movemos de manera inteligente, encontramos nuevos mercados y generamos puestos de trabajo, la rueda en Santa Fe va a empezar a girar”.

Asimismo, remarcó que “Santa Fe se posiciona como una provincia de eventos de carácter nacional e internacional”. Como ejemplo, mencionó que durante cuatro días participaron 250 compradores internacionales, cerca de 40 embajadores y más de 1.000 empresas santafesinas, además de otras siete procedentes de distintas provincias.

El mandatario anticipó además que empresas de otros distritos utilizarán la infraestructura santafesina para comercializar sus productos. En ese sentido, citó el caso de una firma yerbatera que exportará 25 contenedores a través del puerto de Rosario y utilizará el sistema Exporta Simple del Aeropuerto Internacional de Rosario. “Eso también genera trabajo y movimiento económico para la provincia”, afirmó.

Santa Fe, provincia líder y productiva

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que “cuando el Estado planifica y trabaja al lado del que produce, los resultados superan cualquier expectativa”. Además, aseguró que se alcanzaron “más de 7.000 instancias de diálogo directo con los mercados más competitivos”.

“Lo ocurrido en La Fluvial, en la ciudad de Santa Fe y en cada fábrica del interior confirma que Santa Fe tiene escala, tecnología y audacia para liderar la internacionalización productiva de la Argentina”, sostuvo.

Por su parte, la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, remarcó que el evento organizado por el Gobierno provincial “es una plataforma de infraestructura comercial y la mejor herramienta de competitividad; algo que nunca se hizo en la historia de la República Argentina”.

Losada detalló que, entre la primera y la tercera edición, los encuentros de negocios pasaron de 3.120 a más de 5.100; las empresas participantes, de 1.000 a 1.100; y los sectores involucrados, de 15 a 60 subsectores productivos. Además, el auditorio de capacitaciones pasó de 24 a 44 charlas.

La funcionaria también señaló que el Foro de Inversiones creció de 250 a más de 1.200 encuentros, con la participación de 44 fondos de inversión y 300 startups. En tanto, los circuitos productivos aumentaron de nueve a 58.

Sobre el cierre, Losada explicó que los productos que más exportaciones generan para la provincia corresponden a las manufacturas de origen agropecuario y a los alimentos con valor agregado. “Por eso somos la segunda provincia exportadora del país y el Gran Rosario es el primer nodo industrial del mundo”, concluyó.