La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.21 en la sesión de cierre de mercados del martes, 16 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.13% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió -1.21% y en el último año acumula -8.58%, indicando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar predominó a la baja: breve alza al inicio, larga racha descendente, leve rebote casi al final y cierre nuevamente en caída; el sesgo general es bajista.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 5.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.56%.

La tendencia de la cotización del Dólar hoy se ha mantenido estable, ya que el dato de -1 es igual a 0. Esto indica que no ha habido cambios significativos en su valor en comparación con los días anteriores. La estabilidad en la cotización sugiere un periodo de calma en el mercado cambiario.

A pesar de la estabilidad observada, es importante considerar factores externos que podrían influir en futuras fluctuaciones, tales como decisiones económicas y políticas que podrían alterar esta tendencia en el corto plazo.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.