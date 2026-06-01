Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 1 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9940 (El Cura) y las letras son: I B S T.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 1 de junio

1° 9940 11° 4937 2° 3884 12° 9989 3° 9512 13° 0861 4° 6678 14° 0117 5° 4535 15° 1610 6° 4157 16° 7429 7° 6303 17° 6581 8° 2338 18° 3055 9° 5054 19° 6139 10° 2837 20° 7673

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 1 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 1 de junio. A la cabeza salió el número 3561 - Escopeta.

1° 3561 11° 4451 2° 4134 12° 5869 3° 1983 13° 4982 4° 5159 14° 9209 5° 6958 15° 2332 6° 3433 16° 6238 7° 9596 17° 3436 8° 6104 18° 8483 9° 7139 19° 4979 10° 1470 20° 7413

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura puede simbolizar conciencia moral, búsqueda de guía o necesidad de perdón. Señala deseo de reconciliación interior.

También puede reflejar presión por cumplir normas, culpa o miedo al juicio. Si es sereno sugiere calma espiritual; si es tenso, conflicto ético pendiente.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta suele representar poder personal, defensa y la necesidad de fijar límites. Puede indicar que te sientes preparado para enfrentar conflictos o que te invade la tensión ante una amenaza.

Si disparas, alude a impulsividad o a liberar emociones contenidas; si está descargada o rota, refleja falta de control o inseguridad. El sueño invita a canalizar la fuerza con prudencia y a resolver tensiones de forma directa pero medida.