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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 1 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9940 (El Cura) y las letras son: I B S T.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 1 de junio

 1°9940 11°4937 
 3884  12°9989
 3°9512  13°0861 
 6678  14°0117 
 4535  15°1610 
 6°4157  16°7429
 6303  17°6581 
 2338  18°3055 
 5054  19°6139 
 10°2837  20°7673 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 1 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 1 de junio. A la cabeza salió el número 3561 - Escopeta.

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 1°3561 11°4451 
 4134   12°5869
 3°1983  13°4982 
 5159  14°9209 
 6958  15°2332 
 6°3433  16°6238
 9596  17°3436 
 6104  18°8483 
 7139  19°4979 
 10°1470  20°7413 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura puede simbolizar conciencia moral, búsqueda de guía o necesidad de perdón. Señala deseo de reconciliación interior.

También puede reflejar presión por cumplir normas, culpa o miedo al juicio. Si es sereno sugiere calma espiritual; si es tenso, conflicto ético pendiente.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta suele representar poder personal, defensa y la necesidad de fijar límites. Puede indicar que te sientes preparado para enfrentar conflictos o que te invade la tensión ante una amenaza.

Si disparas, alude a impulsividad o a liberar emociones contenidas; si está descargada o rota, refleja falta de control o inseguridad. El sueño invita a canalizar la fuerza con prudencia y a resolver tensiones de forma directa pero medida.