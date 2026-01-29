En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 29 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5656 (La Caída) y las letras son: A U P T.

 1°5656 11°9017 
 4848  12°5249
 3°4096  13°5601 
 9719  14°0107 
 9074  15°4055 
 6°9468  16°6667
 2637  17°0799 
 4672  18°3664 
 3427  19°8448 
 10°2356  20°4545 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 29 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 29 de enero. A la cabeza salió el número 6044 - La Cárcel.

 1°6044 11°2830 
 3259   12°1684
 3°6778  13°0350 
 0539  14°7607 
 6191  15°2033 
 6°1423  16°4672
 0323  17°7927 
 9804  18°9911 
 7137  19°4443 
 10°6547  20°4534 

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída puede simbolizar una sensación de pérdida de control o inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos y ansiedades sobre situaciones que parecen abrumadoras.

Además, La Caída puede representar un cambio o una transformación inminente. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo capítulo en la vida.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja una sensación de estar atrapado en una situación, ya sea emocional, laboral o personal, donde se siente incapaz de avanzar o liberarse.

Además, La Cárcel en los sueños puede representar la necesidad de confrontar aspectos reprimidos de uno mismo. Puede ser un llamado a reflexionar sobre las decisiones tomadas y las consecuencias que estas han traído, sugiriendo que es momento de buscar la libertad personal y la autoaceptación.