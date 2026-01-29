Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 29 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5656 (La Caída) y las letras son: A U P T.

1° 5656 11° 9017 2° 4848 12° 5249 3° 4096 13° 5601 4° 9719 14° 0107 5° 9074 15° 4055 6° 9468 16° 6667 7° 2637 17° 0799 8° 4672 18° 3664 9° 3427 19° 8448 10° 2356 20° 4545

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 29 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 29 de enero. A la cabeza salió el número 6044 - La Cárcel.

1° 6044 11° 2830 2° 3259 12° 1684 3° 6778 13° 0350 4° 0539 14° 7607 5° 6191 15° 2033 6° 1423 16° 4672 7° 0323 17° 7927 8° 9804 18° 9911 9° 7137 19° 4443 10° 6547 20° 4534

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída puede simbolizar una sensación de pérdida de control o inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos y ansiedades sobre situaciones que parecen abrumadoras.

Además, La Caída puede representar un cambio o una transformación inminente. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo capítulo en la vida.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja una sensación de estar atrapado en una situación, ya sea emocional, laboral o personal, donde se siente incapaz de avanzar o liberarse.

Además, La Cárcel en los sueños puede representar la necesidad de confrontar aspectos reprimidos de uno mismo. Puede ser un llamado a reflexionar sobre las decisiones tomadas y las consecuencias que estas han traído, sugiriendo que es momento de buscar la libertad personal y la autoaceptación.