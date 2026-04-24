Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 23 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 2638 (Piedras) y las letras son: J S V Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 23 de abril. A la cabeza salió el número 7031 - La Luz. Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los competidores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. Soñar con piedras suele representar fortaleza, estabilidad y resistencia. También puede aludir a valores firmes o a la necesidad de mantenerte sólido ante cambios. Si las piedras dificultan el camino, señalan obstáculos o cargas emocionales. Recoger o pulir piedras sugiere aprendizaje, paciencia y construcción de algo duradero. Soñar con La Luz suele simbolizar claridad, esperanza y guía interior, señal de que algo se ilumina en tu camino. También indica revelaciones o soluciones tras la confusión; su intensidad o color matizan el mensaje (paz, alerta, renovación).