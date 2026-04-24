La quiniela es el juego más preferido por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 23 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 6461 (Escopeta) y las letras son: C M T V. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 23 de abril. A la cabeza salió el número 4046 - Tomates. Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los jugadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con una escopeta sugiere necesidad de protección, sensación de amenaza o deseo de control. Indica fijar límites y prepararte para defender tus intereses. Si se dispara o falla, simboliza impulsividad, enojo contenido o conflictos cercanos. Invita a canalizar la energía con prudencia y resolver tensiones de forma consciente. Soñar con tomates suele asociarse con vitalidad, abundancia y bienestar. Tomates rojos y frescos indican oportunidades que maduran, prosperidad y pasión en relaciones o proyectos. Si los tomates están verdes, sugiere que aún falta tiempo para ver resultados; si están podridos, advierte de desgaste, conflictos o pérdidas. Cosechar o comer tomates simboliza sanación y energía renovada.