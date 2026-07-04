La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 3 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 5900 - Huevos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 3 de julio

1° 5900 11° 3832 2° 1134 12° 6992 3° 1612 13° 3815 4° 4067 14° 4714 5° 3732 15° 6089 6° 8244 16° 0055 7° 1170 17° 6269 8° 0727 18° 0552 9° 8358 19° 0529 10° 7798 20° 1199

¿Qué significa soñar con Huevos?

Soñar con huevos simboliza potencial, nacimiento de ideas y prosperidad; anuncia oportunidades que aún están gestándose.

También advierte fragilidad: requiere paciencia y cuidado para que tus proyectos no se rompan antes de tiempo.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.