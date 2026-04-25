La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 24 de abril de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son: Soñar con el Cristo suele asociarse con guía espiritual, consuelo y esperanza; puede indicar búsqueda de fe, protección o perdón. También puede reflejar culpa o deseo de redención y cambio; su sentido varía según tus emociones en el sueño y el contexto. Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.