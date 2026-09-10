Este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 3415 - Niña Bonita

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 9 de septiembre

1° 3415 11° 9797 2° 6641 12° 4389 3° 0576 13° 8558 4° 1774 14° 6376 5° 9528 15° 0539 6° 2134 16° 0652 7° 9158 17° 4444 8° 3391 18° 9740 9° 6951 19° 5333 10° 9907 20° 4916

¿Qué significa soñar con Niña Bonita?

Soñar con La Niña Bonita simboliza inocencia, encanto y deseo de armonía. Puede señalar la necesidad de cariño o de reconectar con tu lado tierno y creativo.

También puede reflejar idealización o expectativas poco realistas en el amor o la autoimagen. Las emociones del sueño indican si es un buen presagio o una invitación a madurar.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.