La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 27 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 9054 - La Vaca

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 27 de mayo

1° 9054 11° 4301 2° 1889 12° 1328 3° 5186 13° 8503 4° 3325 14° 2159 5° 7063 15° 3833 6° 3516 16° 2886 7° 2463 17° 8723 8° 6305 18° 5823 9° 7355 19° 2000 10° 8158 20° 4741

¿Qué significa soñar con La Vaca?

Soñar con La Vaca suele simbolizar abundancia, nutrición y estabilidad; puede indicar etapas de crecimiento, fertilidad o la necesidad de cuidar el cuerpo y las finanzas.

Si La Vaca aparece débil o agresiva, advierte de desgaste o carencias; si está serena y bien alimentada, augura prosperidad, apoyo familiar y seguridad emocional.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.