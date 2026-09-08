Durante este martes, 8 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 2951 - Serrucho
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 8 de septiembre
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|5402
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|5917
|4°
|7199
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|9686
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|1827
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|8469
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|5801
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|8352
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|5068
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|3861
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|0808
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|0173
|10°
|9040
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|2487
¿Qué significa soñar con Serrucho?
Soñar con el Serrucho simboliza cortar con lo que estorba y tomar acciones prácticas para avanzar.
Un serrucho afilado sugiere eficacia y progreso; uno desafilado señala obstáculos, cansancio o falta de recursos.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.