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Durante este martes, 8 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

  • A la cabeza: 2951 - Serrucho

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 8 de septiembre

 2951 11° 5402 
 2°3302 12° 6799
 3°4242 13° 5917 
 4°7199 14° 9686 
 5°8706 15° 1827 
 6°8469 16° 1142 
 7°5801 17° 8352 
 8°5068 18° 3861 
 9°080819° 0173 
 10°9040 20° 2487 

¿Qué significa soñar con Serrucho?

Soñar con el Serrucho simboliza cortar con lo que estorba y tomar acciones prácticas para avanzar.

Un serrucho afilado sugiere eficacia y progreso; uno desafilado señala obstáculos, cansancio o falta de recursos.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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