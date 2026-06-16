Este martes, 16 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 3851 - Serrucho

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 16 de junio

1° 3851 11° 6162 2° 3840 12° 6157 3° 8861 13° 0260 4° 7432 14° 4946 5° 1665 15° 0376 6° 2013 16° 0120 7° 4955 17° 4509 8° 0605 18° 0731 9° 7861 19° 5230 10° 7317 20° 5989

¿Qué significa soñar con Serrucho?

Soñar con el Serrucho indica la necesidad de cortar con hábitos o vínculos y de dividir un problema en partes manejables; simboliza esfuerzo, orden y avance paso a paso.

Si el Serrucho está afilado o trabajas con fluidez, hay claridad y recursos; si está oxidado o te lastima, alerta sobre desgaste, conflictos y alguien que podría serrucharte el piso.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.