Durante este jueves, 3 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 9250 - El Pan

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 3 de septiembre

1° 9250 11° 4275 2° 1057 12° 2232 3° 8727 13° 6081 4° 0139 14° 1779 5° 6840 15° 2556 6° 6801 16° 9451 7° 2051 17° 1977 8° 0613 18° 8241 9° 0106 19° 5103 10° 0229 20° 4829

¿Qué significa soñar con El Pan?

Soñar con el pan simboliza sustento, abundancia y bienestar; sugiere seguridad material y emocional.

Si aparece fresco y compartido, promete prosperidad y unión; si está duro o mohoso, advierte de carencias o conflictos por resolver.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.