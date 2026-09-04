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Durante este jueves, 3 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 9250 - El Pan

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 3 de septiembre

 9250 11° 4275 
 2°1057 12° 2232
 3°8727 13° 6081 
 4°0139 14° 1779 
 5°6840 15° 2556 
 6°6801 16° 9451 
 7°2051 17° 1977 
 8°0613 18° 8241 
 9°010619° 5103 
 10°0229 20° 4829 

¿Qué significa soñar con El Pan?

Soñar con el pan simboliza sustento, abundancia y bienestar; sugiere seguridad material y emocional.

Si aparece fresco y compartido, promete prosperidad y unión; si está duro o mohoso, advierte de carencias o conflictos por resolver.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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