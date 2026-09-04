Durante este jueves, 3 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 9250 - El Pan
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 3 de septiembre
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|4275
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|8727
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|6081
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|0139
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|1779
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|2556
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|6801
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|9451
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|2051
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|1977
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|8241
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|5103
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¿Qué significa soñar con El Pan?
Soñar con el pan simboliza sustento, abundancia y bienestar; sugiere seguridad material y emocional.
Si aparece fresco y compartido, promete prosperidad y unión; si está duro o mohoso, advierte de carencias o conflictos por resolver.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.