Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 3 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 5698 - Lavandera

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 3 de septiembre

1° 5698 11° 7030 2° 9543 12° 9322 3° 9771 13° 0331 4° 8542 14° 8343 5° 3448 15° 5624 6° 6599 16° 9341 7° 7594 17° 7343 8° 4527 18° 6199 9° 2377 19° 9372 10° 7506 20° 2886

¿Qué significa soñar con Lavandera?

Soñar con la Lavandera simboliza limpieza emocional y el deseo de lavar culpas o preocupaciones, iniciando una etapa de renovación.

También alude al trabajo constante y a ordenar tus asuntos, invitándote a cuidar tu imagen y relaciones cotidianas.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.