La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 23 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 3227 - El Peine

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 23 de julio

1° 3227 11° 6159 2° 2039 12° 4243 3° 7242 13° 2139 4° 7305 14° 9564 5° 3330 15° 1470 6° 4997 16° 0794 7° 6055 17° 4748 8° 5976 18° 0351 9° 3740 19° 1318 10° 5787 20° 9324

¿Qué significa soñar con El Peine?

Soñar con un peine suele simbolizar orden, cuidado personal y la necesidad de “desenredar” pensamientos o situaciones para recuperar claridad.

Un peine limpio y funcional indica soluciones y buena imagen; uno roto o que arranca cabello sugiere tensiones, críticas o inseguridad que conviene atender.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.