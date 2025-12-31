Este miércoles, 31 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4150 - El Pan
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 31 de diciembre
|1°
|4150
|11°
|0703
|2°
|8991
|12°
|3300
|3°
|2264
|13°
|5312
|4°
|9738
|14°
|0619
|5°
|8127
|15°
|3248
|6°
|4368
|16°
|9761
|7°
|0594
|17°
|7827
|8°
|0582
|18°
|9984
|9°
|3151
|19°
|8708
|10°
|0695
|20°
|3954
¿Qué significa soñar con El Pan?
Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa no solo la alimentación física, sino también el bienestar emocional y espiritual.
Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y satisfacción.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.