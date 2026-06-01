La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 1 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 9472 - Sorpresa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 1 de junio

1° 9472 11° 1419 2° 9556 12° 8734 3° 5473 13° 0132 4° 7521 14° 1749 5° 4392 15° 1129 6° 5608 16° 4467 7° 6773 17° 5621 8° 9749 18° 0345 9° 6727 19° 6276 10° 7159 20° 0209

¿Qué significa soñar con Sorpresa?

Soñar con la Sorpresa sugiere la llegada de cambios repentinos, noticias imprevistas u oportunidades que rompen la rutina.

Según la emoción del sueño, puede señalar ilusión y apertura a lo nuevo, o bien ansiedad ante lo desconocido y la necesidad de adaptarte.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.