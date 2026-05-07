Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 7 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son: Soñar con La Carne suele aludir a deseos y necesidades básicas: apetito, placer, energía y la relación con el propio cuerpo. También puede señalar hambre emocional o búsqueda de satisfacción inmediata. El estado de la carne da pistas: fresca sugiere vitalidad y abundancia; cruda indica impulsos sin procesar; echada a perder advierte excesos, culpa o desgaste. El contexto y tus emociones en el sueño afinan el significado. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.