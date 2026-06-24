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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 23 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 7313 - La Yeta

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 23 de junio

 7313 11° 3884 
 2°3275 12° 1246
 3°0585 13° 3834 
 4°1628 14° 0652 
 5°4805 15° 3891 
 6°9183 16° 6682 
 7°0759 17° 6584 
 8°3651 18° 9972 
 9°414519° 5162 
 10°4361 20° 2222 

¿Qué significa soñar con La Yeta?

Soñar con La Yeta indica temor a la mala suerte o a sentirte gafado. Refleja ansiedad, superstición activa y la necesidad de actuar con prudencia.

También puede ser un aviso para cortar ciclos negativos y recuperar control. Enfrenta creencias limitantes y transforma tropiezos en aprendizaje y protección personal.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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