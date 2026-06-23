Durante este martes, 23 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 1549 - La Carne

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 23 de junio

1° 1549 11° 3830 2° 4232 12° 3002 3° 7165 13° 7221 4° 0558 14° 1915 5° 9299 15° 3209 6° 3305 16° 5520 7° 5691 17° 5018 8° 2933 18° 2804 9° 9399 19° 7535 10° 9761 20° 8773

¿Qué significa soñar con La Carne?

Soñar con La Carne suele reflejar deseos y necesidades básicas: hambre emocional, instintos, búsqueda de energía o placer.

Según su estado, puede indicar abundancia y vitalidad (carne fresca) o culpa y conflictos internos (carne en mal estado).

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.