En esta noticia

Durante este martes, 23 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

  • A la cabeza: 1549 - La Carne

Te puede interesar

Inaugurarán el tren más rápido de América Latina: irá a más de 350km/h y será un orgullo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 23 de junio

 1549 11° 3830 
 2°4232 12° 3002
 3°7165 13° 7221 
 4°0558 14° 1915 
 5°9299 15° 3209 
 6°3305 16° 5520 
 7°5691 17° 5018 
 8°2933 18° 2804 
 9°939919° 7535 
 10°9761 20° 8773 

¿Qué significa soñar con La Carne?

Soñar con La Carne suele reflejar deseos y necesidades básicas: hambre emocional, instintos, búsqueda de energía o placer.

Según su estado, puede indicar abundancia y vitalidad (carne fresca) o culpa y conflictos internos (carne en mal estado).

Te puede interesar

Inaugurarán el tren bala más rápido del mundo: irá a más de 300 km/h y unirá dos países que son potencias mundiales

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Inauguran un tren bala submarino que viajará a más de 250 km/h y conectará dos ciudades clave en segundos: será el orgullo de este país