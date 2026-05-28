Durante este jueves, 28 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 2800 - Huevos
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 28 de mayo
|1°
|2800
|11°
|2733
|2°
|9537
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|2596
|3°
|6845
|13°
|8326
|4°
|6018
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|1064
|5°
|7593
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|8649
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|2872
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|4445
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|8920
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|1254
|8°
|6287
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|0023
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|8608
|19°
|7452
|10°
|1900
|20°
|5903
¿Qué significa soñar con Huevos?
Soñar con los Huevos suele simbolizar nuevos comienzos, fertilidad y potencial sin desarrollar; anuncia oportunidades que están por nacer.
También puede advertir sobre fragilidad o la necesidad de proteger proyectos en gestación; a veces señala prosperidad si los huevos están intactos y preocupación si se rompen.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.