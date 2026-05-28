Durante este jueves, 28 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 2800 - Huevos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 28 de mayo

1° 2800 11° 2733 2° 9537 12° 2596 3° 6845 13° 8326 4° 6018 14° 1064 5° 7593 15° 8649 6° 2872 16° 4445 7° 8920 17° 1254 8° 6287 18° 0023 9° 8608 19° 7452 10° 1900 20° 5903

¿Qué significa soñar con Huevos?

Soñar con los Huevos suele simbolizar nuevos comienzos, fertilidad y potencial sin desarrollar; anuncia oportunidades que están por nacer.

También puede advertir sobre fragilidad o la necesidad de proteger proyectos en gestación; a veces señala prosperidad si los huevos están intactos y preocupación si se rompen.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.