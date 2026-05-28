Durante este miércoles, 27 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 8146 - Tomates

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 27 de mayo

1° 8146 11° 7834 2° 3163 12° 0343 3° 5390 13° 4917 4° 6420 14° 9839 5° 2784 15° 7011 6° 2412 16° 5031 7° 5467 17° 4416 8° 6271 18° 0029 9° 0117 19° 7328 10° 0417 20° 6924

¿Qué significa soñar con Tomates?

Soñar con tomates simboliza vitalidad, salud y prosperidad; verlos rojos y frescos anuncia oportunidades maduras.

Si están verdes o podridos, advierten impaciencia o decepciones; cocinarlos sugiere nutrición emocional y vínculos fortalecidos.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.