Durante este miércoles, 27 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 8146 - Tomates
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 27 de mayo
|1°
|8146
|11°
|7834
|2°
|3163
|12°
|0343
|3°
|5390
|13°
|4917
|4°
|6420
|14°
|9839
|5°
|2784
|15°
|7011
|6°
|2412
|16°
|5031
|7°
|5467
|17°
|4416
|8°
|6271
|18°
|0029
|9°
|0117
|19°
|7328
|10°
|0417
|20°
|6924
¿Qué significa soñar con Tomates?
Soñar con tomates simboliza vitalidad, salud y prosperidad; verlos rojos y frescos anuncia oportunidades maduras.
Si están verdes o podridos, advierten impaciencia o decepciones; cocinarlos sugiere nutrición emocional y vínculos fortalecidos.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.