Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 23 de abril de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son: Soñar con El Cocinero suele simbolizar nutrición emocional, creatividad y el deseo de transformar ideas en resultados concretos. También refleja cooperación y la habilidad de combinar recursos para “cocinar” un proyecto o vínculo. Si el cocinero trabaja con calma y orden, indica prosperidad y autocuidado; si está caótico o quema la comida, advierte sobre estrés, desorganización o la necesidad de ajustar prioridades. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.