Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 23 de abril de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son: Soñar con la música suele reflejar tu estado emocional y la necesidad de armonía, creatividad o expresión. También puede señalar recuerdos, consuelo o deseo de conexión. El tipo y volumen de la música orientan el sentido: melodías suaves indican paz o esperanza; ritmos caóticos o disonantes apuntan a estrés, confusión o mensajes no expresados. Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.