Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 23 de abril de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son: Soñar con El ladrón suele simbolizar miedo a perder algo valioso —afecto, confianza, tiempo— o sentirte vulnerable e invadido. También refleja desconfianza y la necesidad de reforzar límites personales. En otros casos señala culpa por deseos o acciones que percibes como prohibidas, o la sensación de que alguien te quita mérito. Tómalo como aviso para proteger tus recursos y recuperar tu poder. La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.