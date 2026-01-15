Este jueves, 15 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 8938 - Piedras
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 15 de enero
|1°
|8938
|11°
|7342
|2°
|2035
|12°
|2737
|3°
|3383
|13°
|8594
|4°
|5926
|14°
|3733
|5°
|0658
|15°
|8076
|6°
|2936
|16°
|5880
|7°
|5733
|17°
|3235
|8°
|5759
|18°
|2376
|9°
|1104
|19°
|9940
|10°
|1297
|20°
|7945
¿Qué significa soñar con Piedras?
Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que se sienten pesadas y difíciles de superar.
Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la necesidad de estabilidad y firmeza. Pueden indicar que el soñador busca una base sólida en su vida o que está enfrentando decisiones importantes que requieren reflexión y fortaleza.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.