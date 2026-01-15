Este jueves, 15 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 8938 - Piedras

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 15 de enero

1° 8938 11° 7342 2° 2035 12° 2737 3° 3383 13° 8594 4° 5926 14° 3733 5° 0658 15° 8076 6° 2936 16° 5880 7° 5733 17° 3235 8° 5759 18° 2376 9° 1104 19° 9940 10° 1297 20° 7945

¿Qué significa soñar con Piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que se sienten pesadas y difíciles de superar.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la necesidad de estabilidad y firmeza. Pueden indicar que el soñador busca una base sólida en su vida o que está enfrentando decisiones importantes que requieren reflexión y fortaleza.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.