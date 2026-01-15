En esta noticia

Este jueves, 15 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 8938 - Piedras

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 15 de enero

 8938 11° 7342 
 2°2035 12° 2737
 3°3383 13° 8594 
 4°5926 14° 3733 
 5°0658 15° 8076 
 6°2936 16° 5880 
 7°5733 17° 3235 
 8°5759 18° 2376 
 9°110419° 9940 
 10°1297 20° 7945 

¿Qué significa soñar con Piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que se sienten pesadas y difíciles de superar.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la necesidad de estabilidad y firmeza. Pueden indicar que el soñador busca una base sólida en su vida o que está enfrentando decisiones importantes que requieren reflexión y fortaleza.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

