Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 11 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son: Soñar con el Serrucho suele señalar la necesidad de cortar con hábitos, vínculos o miedos que te frenan. Invita a poner límites y tomar decisiones firmes. También puede aludir al trabajo paciente para construir algo nuevo, paso a paso. Si el serrucho está desafilado o te hiere, advierte de frustraciones, conflictos o falta de recursos. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.