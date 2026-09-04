Este jueves, 3 de septiembre de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la nocturna, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 8006 - Perro

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 3 de septiembre

1° 8006 11° 6355 2° 7378 12° 7195 3° 2939 13° 4090 4° 6237 14° 8108 5° 1135 15° 4764 6° 1282 16° 4184 7° 4632 17° 1694 8° 9004 18° 3937 9° 0547 19° 3235 10° 1577 20° 3729

¿Qué significa soñar con Perro?

Soñar con el Perro suele simbolizar lealtad, protección y amistades fieles. Puede señalar que necesitas apoyo o que confías en alguien cercano.

Si el Perro está tranquilo o juguetón, augura vínculos sanos y seguridad. Si es agresivo o te persigue, advierte de conflictos, miedos o posibles traiciones.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.